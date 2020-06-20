المجلس الدولي للسياحة يمنح مصر "خاتم السفر الآمن"

قالت وزارة السياحة والآثار، إن المجلس الدولي للسياحة والسفر، اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة لإعادة استقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن المجلس منح مصر، خاتم السفر الآمن "Safe Travel".

وأشارت الوزارة، إلى أن رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر جلوريا جيفارا، هنأت الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معبرة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، وسعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر، تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدى المجلس، مما لا يظهر نجاح خاتم المجلس الدولي الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد و تضافر الجهود.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أن القرار الصادر عن المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" يعكس التزام مصر، باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، وتابع: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".