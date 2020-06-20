تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في "اللوحات المعدنية" إلى الاثنين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية "اللوحات المعدنية"، لجلسة الاثنين 22 يونيو الجاري.

وتعد هذه القضية، من القضايا التي تضم رموزًا من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي أثيرت بعد أحداث يناير 2011.

وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كانت محكمة الجنايات أصدرت، في يوليو 2011، حكما غيابيًا بمعاقبة بطرس غالي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي القضية التي عاقبت فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 5 سنوات، كما عاقبت الممثل القانوني للشركة الألمانية المصنعة للوحات "أوتش" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف.

ونسبت النيابة العامة لـ"غالي" الاشتراك في تربيح شركة أوتش الألمانية، بعد أن تقدمت الشركة له وللعادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة.