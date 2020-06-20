برلماني: 30 يونيو أنهت دولة المرشد ومصر حققت إنجازات لم تحدث منذ 40 عاما

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي جرت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، كانت أكبر رد على المشككين، وقطعت ألسنة المزايدين والكارهين والمتطاولين من قوى الشر والظلام والإرهاب على هذه الثورة العظيمة، مشيرا إلى أن ما حققه الرئيس السيسي، خلال 6 سنوات، لم تحققه مصر على مدى أكثر من 40 عاما.

وتقدم "زين الدين" في بيان له اليوم، بالتهنئة للزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن هذه الثورة الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية لتجعلها واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة التي أصبح لها دورها التاريخي والريادي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه الثورة الخالدة تصدت بصورة سلمية لجماعة متطرفة إرهابية كانت لها أذرعًا متشابكة ببعض دول الخارج لتحقيق مؤامرة هدم الدولة المصرية.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، إن مصر بعد إقرار خارطة طريقها يوم 3 يوليو عام 2013، اتجهت نحو القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، وأن الشعب تحمل المسؤولية بقيادة الرئيس السيسي، والذي استجاب لإرادة المصريين وتحدى جماعة كانت عدوة نفسها قبل أن تعادي وطنها، فالثورة قامت على النظام الديني الفاشي للدفاع عن الهوية المصرية، مؤكدا أن مصر بثورتها الخالدة نجحت في القضاء نهائيا على حكم دولة المرشد، وأنهت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في تحويل دول منطقة الشرق الأوسط إلى دول تخضع للنظام الديني الفاشي الذي يخضع لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي.