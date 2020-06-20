مدير معهد أبحاث فدرالي روسي يحدد موعدا لإنتاج لقاح روسي ضد كورونا

أعلن مدير معهد "جالاميا" الروسي الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد قد يبدأ في الخريف القادم.

ونقل المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الروسية، التي تتعاون مع المعهد في تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي، عن جينتسبورج قوله: "إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا قد ينطلق في خريف 2020، وبفضل النظام الخاص باختبار المناعة لـ(كوفيد-19) والذي أنتجه معهد جالاميا، جرى تحليل أكثر من أربعة آلاف عينة لبلازما الدم"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح مدير المركز الذي يحمل اسم عالم الأوبئة الروسي البارز نيقولاي جاماليا، أن نظام الاختبار الجديد يتأكد من وجود أجسام مضادة تحيّد فيروس كورونا في الدم وتتيح فحص دم المتعافين من الفيروس بجودة عالية.

وجرى اختبار سمية اللقاح الجديد وسلامته وفعاليته على حيوانات صغيرة وكبيرة في معهد البحوث المركزي التابع لوزارة الدفاع.

وسبق أن أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن الاختبارات السريرية للقاح الجديد تأتي حسب الخطط المطروحة.

ونشرت السلطات الروسية الخميس الماضي فيديو يظهر اختبار اللقاح الجديد على أول دفعة من المتطوعين.