نقيب المعلمين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث البحر الأحمر

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد عادل مدرس بالتربية والتعليم ومنتدب للإشراف في امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه جرى تعينه منذ سنتين فقط، ومعلم آخر بالأزهر الشريف وعامل، لقوا حتفهم في حادث سير بالبحر الأحمر.

وأكد "الزناتي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المعلمين كانا يستقلان ميكروباص أجرة، للتوجه إلى إحدى لجان الانتخابات في البحر الأحمر، استعداد لانطلاق الامتحانات غدا، مشيرا إلى أن معظم من كانوا يستقلون الميكروباص كانوا معلمين، لافتا إلى أن باقي الإصابات طفيفة، وسيجري متابعة حالتهم الصحية من خلال غرفة المتابعة المركزية بالنقابة.

وكان قد وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح والمراقبة والإدارة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن المعلم نبراس العلم وعليه مسؤولية كبيرة في نهضة بلادنا الحبيبة، بجهود مخلصة تضع نصب أعينها بناء المجتمع، وحماية راية الوطن عالية خفاقة.