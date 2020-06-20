فوز الشاروني وجبريل ووصفي وسامي عبدالعزيز بجوائز الدولة التقديرية

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية، وذلك بعد التصويت الإلكتروني لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة، وجاءت النتائج كالتالي:

فاز بالجائزة في مجال الفنون، الدكتورة هدى وصفي، والدكتور فاروق الجبالي.

وفي مجال الآداب، فاز كل من يعقوب الشاروني، والدكتور عبدالله التطاوي، والكاتب محمد جبريل.

وفي مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من السفير الدكتور أمين شلبي، والدكتور سامي السيد عبدالعزيز، والدكتور أحمد السيد أحمد عبدالخالق، وحجبت الجائزة الرابعة.

وكانت الترشيحات لجائزة الدولة التقديرية، تضم في الفنون: الفنان محمد صبحي، المخرجة سميحة الغنيمي، الدكتور الراحل فاروق وهبة، الدكتور طارق زبادي، والفنان ثروت البحر، والدكتورة هدى وصفي.

أما جائزة الدولة التقديرية في الآداب، فرشح لها: محمد سليمان، محمد جبريل، يعقوب الشاروني، الروائي مصطفى نصر، الدكتور عبدالله التطاوي، الدكتور محمد حسن عبدالله.

وعن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية: الدكتور رابح رتيب، الدكتور السيد عبدالخالق، الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور سامى السيد عبدالعزيز، الدكتور يوسف عبدالمجيد فايد، الدكتور نبيل سيد إمبابي الدكتور محمد عبدالستار عثمان، السفير الدكتور أمين شلبي.