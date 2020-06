بيونسيه تطرح أغنية Black Parade في يوم ذكرى نهاية العبودية بأمريكا

فاجئت المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بينوسيه جمهورها بعدما طرحت أغنية Black Parade.

الأغنية كتبتها بيونسيه، ومن إنتاج ديريك ديكسي، وقالت المغنية أن جميع عائدات الأغنية ستذهب إلى الصندوق التابع لـ BeyGOOD، الذي يفيد الشركات المملوكة لأصحاب البشرة السوداء المحتاجين، بحسب موقع هوليود ريبورتر، وأضافت "بيونسيه: "الأغنية نفسها تحتفل بك وبنفسك وبفرحك".

تقول بعض كلمات الأغنية:

I'm goin' back to the South

I'm goin' back, back, back, back

Where my roots ain't watered down

Growin', growin' like a Baobab tree

تناقش "بيونسيه" من خلالها العودة إلى وطنها وتذكر نفسها بأنها لا تستطيع أن تنسى تاريخها ولا جذورها وتم طرحها في اليوم الذي يحيي ذكرى نهاية العبودية في الولايات المتحدة.

"كتبت بيونسيه في منشور لها على إنستجرام: "آمل أن نستمر في مشاركة الفرح والاحتفال ببعضنا البعض، حتى في خضم النضال.. يرجى الاستمرار في تذكر جمالنا وقوتنا وقوتنا"