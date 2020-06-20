وزير العدل لأعضاء النيابة الجدد: أوصيكم ببذل أقصى جهد لإتقان العمل

أدى أعضاء النيابة العامة الجدد الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 235 لسنة 2020 بتعيينهم بدرجة معاون نيابة، اليمين القانونية أمام وزير العدل وبحضور النائب العام ومساعد أول الوزير.

وزير العدل يحث معاوني النيابة على أن يكونوا سندا لكل ضعيف والنأي بأنفسهم عن أي شائبة مهما صغرت

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته التهنئة لمعاوني النيابة العامة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، لتبقى دور العدالة ملجأ لكل مظلوم، وسنداً لكل ضعيف، والنأي بأنفسهم عن أية شائبة مهما صغرت.

كما أوصى وزير العدل معاوني النيابة العامة الجدد ببذل أقصى جهد لإتقان العمل والاطلاع المستمر لتجديد المعلومات، والحرص على توطيد علاقات الاحترام والتقدير والتعاون المتبادل فيما بينهم وبين زملائهم و رؤسائهم، وبذل جل طاقتهم في خدمة بلدهم.

كما تمنت وزارة العدل في بيانها لأعضاء النيابة العامة الجدد التوفيق والسداد لخدمة منظومة العدالة.