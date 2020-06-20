موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع بايرن ميونيخ أمام فرايبورج اليوم السبت، 20 يونيو، في إطار مباريات الجولة 33 من مباريات إياب الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج

وتقام مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج على ملعب "أليانز أرينا"، في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج

ويمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج، على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف، كما يمكن مشاهدة المباراة على قناتي beIN Sports Connect ، وbeIN Sports 2 FR.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر فريق البايرن جدول ترتيب الدوري الألماني منفردًا برصيد 76 نقطة، جمعهم من الفوز بـ24 مباراة والتعادل في 4 مباريات والهزيمة في مثلهم، فيما يأتي فرايبورج في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، جمعهم من الفوز بـ12 مباراة، والتعادل في 9 مباريات والهزيمة في 11 مباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت بينهما في منافسات الذهاب من المسابقة، قد انتهت بفوز عريض لصالح بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق فرايبورج.