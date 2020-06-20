"أزهر البحر الأحمر" ينعى وكيل لجنة "حلايب" ضحية حادث الشلاتين

نعت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم السبت، حجاج عطا حسين مساعد اللجنة الشرعية والذي لقي مصرعه اليوم إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددا من مراقبي الثانوية العامة والأزهرية كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب.

وعبر مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن خالص حزنه جراء الحادث الذي وقع ضحيته أعضاء من لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية، أثناء توجههم من الشلاتين لاستلام مقر لجنة امتحانات الثانوية العامة بإدارة حلايب صباح اليوم.

وأسفر الحادث عن وفاة حجاج عطا حسين مساعد اللجنة الشرعية، وإصابة كلا من سيد عبد الموجود خليل رئيس اللجنة، ومحمد محمود علي عضو اللجنة.