منجي الرحوي: لاحظنا فسادا ماليا وإداريا في حركة النهضة الإخوانية

تصاعد الغضب الشعبي والسياسي في تونس ضد حركة "النهضة"، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، ورئيسها راشد الغنوشي، الذي يشغل رئاسة البرلمان، في هذا السياق تحدثت "الوطن" مع السياسي التونسي البارز منجي الرحوى، القيادى بالجبهة الشعبية، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، الذي أكد رفضه تحركات الغنوشي.

وعن أسباب التحركات البرلمانية ضد الغنوشي وحركة النهضة، قال الرحوي: "لاحظنا أن هناك العديد من التجاوزات المالية والإدارية فى مجلس نواب الشعب والتجاوزات السياسية، والغنوشى يستعمل مجلس نواب الشعب كمنصة من أجل تمرير الأجندة السياسية لتنظيم الإخوان".

وتابع: "هي أساسا تتخندق في المحور القطري - التركي - الإخواني، الذي يعمل وفق أجندات لتخريب الوطن العربي. أيضاً نتابع بارتياب كل الاتصالات التى تمت مع حكومة فايز السراج في ليبيا، ومع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".