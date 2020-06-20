منجي الرحوي: مساندة الغنوشي للسراج خطر على الأمن القومي التونسي

تصاعد الغضب الشعبي والسياسي في تونس ضد حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، ورئيسها راشد الغنوشي، الذي يشغل رئاسة البرلمان، في هذا السياق تحدثت "الوطن" مع السياسى التونسي البارز منجي الرحوي، القيادي بالجبهة الشعبية، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، الذي أكد رفضه تحركات الغنوشي.

وتحدث الرحوي عن تجاوزات حركة النهضة الإخوانية في البرلمان، قائلا: هناك انحرافات مالية وإدارية في مجلس نواب الشعب تتعلق بتسويات مشبوهة، وتتعلق بإعطاء امتيازات لأعضاء حزب حركة النهضة في البرلمان، وفساد برلمانى تحدثت عنه.

وأضاف: وما يقوم به الغنوشى أنه يوظف البرلمان لصالح حزبه وفي إطار استعمال البرلمان لأنشطته الحزبية الخاصة، ومحاولة تحويل البرلمان إلى فرع من فروع حركة النهضة وأحد المقرات الأخرى لحركة الإخوان، وعديد من المسائل التي تتعلق بدور مجلس نواب الشعب.

وقال الرحوي: نحن الآن وفق الدستور هناك مؤسسة مجلس النواب ومؤسسة الحكومة ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ليس هناك في الدستور التونسى أمر منفصل عن رئيس مجلس النواب، وإذا تحدث فإنه يتحدث باسم الجلسة العامة والمجلس ككل، ولا يمكن أن يخرج عنه أو تصدر منه مواقف فردية.

وتابع: وما نراه أن الغنوشى يستعمل البرلمان كمنصة من أجل توجيه أو إعطاء طابع معين لموازين القوى حتى فى ليبيا.. أن يخرج رئيس البرلمان ويعلن مساندة طرف ما في ليبيا فهذا أمر خطير ونحن ندرك خطورته على الأمن القومي.