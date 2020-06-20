السلطات التركية تعتقل عريفا سابقا بمكتب رئيس المخابرات الجوية

اعتقلت السلطات التركية، اليوم، عريفًا سابقًا بمكتب رئيس المخابرات الجوية التركية، علي سيرين، بتهمة الانتماء لجماعة الداعية فتح الله جولن التي يتهمها النظام الحاكم في تركيا بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وقالت صحيفة "سوزجو"، إن السلطات اعتقلت عريفًا سابقًا بمكتب رئيس المخابرات الجوية العامة، اليوم في أنقرة، وقامت بترحيله إلى ملاطيا، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها المدعي العام للكشف عن أعضاء حركة فتح الله جولن في القوات المسلحة التركية، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

يذكر أن علي سيرين كان قد ترقى لمنصب رئيس المخابرات العامة الجوية التركية بأمر من المجلس العسكري الأعلى في أعقاب مسرحية الانقلاب المزعوم، واتضح أن العريف كان قد بدأ العمل في مكتب رئيس المخابرات الجوية في الفترة نفسها.