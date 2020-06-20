فضيحة ترامب وأردوغان تتصدر تريند «تويتر» في تركيا

تصدرت فضيحة تواطؤ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظير التركي رجب طيب أردوغان بشأن قضية غسيل الأموال للتحايل على العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، حليف أردوغان الاستراتيجي، تريند موقع «تويتر» في تركيا.

يأتي ذلك بعد أن فجر بولتون مفاجأة مدوية بعد نشره مقتطفات من كتابه الذي من المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة بعنوان «من قاعة الحدث: مذكرات من البيت الأبيض»، وقال فيها إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سلم مذكرة إلى نظيره الأمريكي دافع فيها عن إدارة «بنك خلق» الحكومي التركي المتورط في قضية غسيل أموال للتحايل على العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، حليف أردوغان الاستراتيجي، وكانت قيد التحقيق من قبل قضاة المنطقة الجنوبية في نيويورك وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن كبير الديمقراطيين في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم دعوة مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، لتقديم معلومات حول اتهامات وجهها الأخير للرئيس دونالد ترامب.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والعضو البارز في اللجنة المالية، رون وايدن، إن الكتاب يؤكد أن دونالد ترامب حاول التدخل في تحقيق جنائي في أكبر مخطط لانتهاكات العقوبات في تاريخ الولايات المتحدة كخدمة إلى أردوغان. وأضاف أن كتاب بولتون قدم «أدلة مُدينة»، حيث دعا مستشار الأمن القومي السابق لتقديم المزيد من المعلومات.

وقال وايدن «كنت أحقق في تدخل سياسي محتمل لدونالد ترامب من حيث علاقته بتركيا وفرض العقوبات عليها، وهذا دليل مُدين يؤكد ما كشفه تحقيقي حتى الآن، وأنه إذا كان لجون بولتون مصلحة في خدمة بلاده، على عكس بيع الكتب، فسيرد على الفور على طلبي القادم للحصول على مزيد من المعلومات حول علاقة دونالد ترامب بتركيا».