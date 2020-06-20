دفن طفلين توفيا في حريق قبل التشريح بالدقهلية.. والشرطة تتدخل

دفن المئات من أهالي قرية كفر الأبحر مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، طفلين توفيا في حريق شقتهما، بعد أن أخذ الأهالي الجثتين من مستشفى بيلا بكفر الشيخ دون الحصول على تصريح الدفن.

وأكد أحد الأهالي أن مئات المواطنين أخذوا جثتي الطفلين، وتوجهوا بهما إلى مقابر القرية ودفنوهما، مشيرًا إلى أن قوة من الشرطة توجهت لأخذ جثتي الطفلين لتشريحهما وسط اعتراض الأهالي.

وأكد الأهالي أن الجثتين في المستشفى منذ أمس، ولم تنتهي إجراءات دفنهما، ومن ثم توجهوا لأخذهما.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الأبحر بدائرة المركز، بنشوب حريق هائل في أحد المنازل.

وعلى الفور، هرعت سيارتا إطفاء، وسيارتا إسعاف، إلى مكان الحريق، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وتبين مصرع شقيقين وهما السيد عبد المولي السيد، 4 سنوات، وشقيقه "عبدالرحمن"، 3 سنوات، بينما أصيب شقيقهما الثالث ويدعى "محمد"، 7 سنوات بحروق خطيرة من الدرجة الأولى.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين والطفل المصاب إلى مستشفى بيلا المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، والتي تبعد عن القرية حوالي 5 كليو مترات كونها في أطراف الدقهلية.

وأكد شهود العيان، أن والدة الأطفال تُدعى ميادة عوض عمارة، تركتهم داخل المنزل بمفردهم، وأغلقت عليهم الباب وذهبت للعمل باليومية في الأراضي الزراعية، ورجحوا وقوع الحادث لماس كهربائي في الشقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموكيت وتصاعد دخان كثيف واختناق الطفلين.

وأوضح الشهود أن الأهالي تمكنوا من كسر باب المنزل، إلا أن عدم وجود مياه شرب في القرية وقت الحريق حال دون السيطرة عليه، إلي أن وصلت سيارات الإطفاء.