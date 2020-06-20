مفيد شهاب يشرح إجراءات مجلس الأمن المتوقعة ضد إثيوبيا بملف سد النهضة

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن كل دول العالم عليها تقدير موقف مصر المتحضر من أزمة سد النهضة الحريص على التسوية، الذي لا يمكن أن يتنازل عن أي حق من حقوقه.

وأضاف شهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول عدم أحقية مصر باللجوء لمجلس الأمن غير صحيحة، والمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بتسوية النزاعات تقول إذا نشأ نزاع بين دولتين أو أكثر عليهم أن يلجأوا للتسوية بالطرق الودية وهي المفاوضات والوساطة والتحكيم أو عليهم أن يلجأوا للمنظمات الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتابع موسى أن مجلس الأمن طبقا للمادة 35 من الميثاق، وبالتالي عليه التدخل لتسوية النزاعات سلميا ومراقبة مواقف الدول، الميثاق أعطاه نوعين من السلطات، سلطات طبقا للفصل السادس أن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات وقد يجبر إثيوبيا بالتفاوض ومنع الملء والتشغيل إلا بعد التفاوض، وإذا وجد مشاكل قانونية أساسية حادة يعجز عن رأيه بها سيوصي بتحويل النزاع لمحكمة العدل الدولية للفصل بها في سبيل ألا يتفاقم الموقف.

واستكمل موسى أنه إذا تفاقم الموقف وحدث أمر يهدد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة وحدث عدوان واستخدام قوة، وهنا من حق مجلس أن يتخذ سلطات واتخاذ قرارات ملزمة كقطع العلاقات الدبلوماسية أو عقوبات اقتصادية أو اتخاذ إجراء عسكري ضد الدولة التي تخالف القواعد.