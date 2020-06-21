فيديو.. مفيد شهاب: موقف مصر القانوني في أزمة سد النهضة سليم 100%

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن تهديد الأمن والسلم الدوليين اصطلاح قانوني عام يمكن أن يندرج تحته أي تصرفات أو إجراءات أو مواقف تتخذ يقدر مجلس الأمن أن من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين وهو مصطلح غير محصور وغير محدد، ولكن تهديد أمن المياه قولا واحدا يخرج عن إطار الشرعية الدولية ويهدد أمن مصر، ولذلك اللجوء لمجلس الأمن للفت النظر لوجود مشكلة تهدد حياة المصريين والسلم والأمن الدوليين بالمنطقة بأكملها.

وأضاف شهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل تصريحات إثيوبيا خارج إطار القانون وأي طالب بكلية الحقوق في السنة الأولى ودرس أحكام القانون الدولي يعرف أن هناك ما يسمى بالنهر الدولي الذي يمر في أكثر من دولة، والقانون الدولي وضع قواعد للأنهار الدولية وهناك اتفاقية خاصة بالأمم المتحدة لاستغلال الأنهار الدولية في غير أنهاء الملاحة وتنظم القواعد وتقول إن النهر الدولي لا يمكن أن يقوم نشاط أو مشروع به إلا في موافقة كافة الدول التي يمر بها، وفي حال مخالفة هذا يكون تمت مخالفة القوانين الدولية.

وتابع شهاب أن الطلب الذي تقدمت به مصر بالأمس لمجلس الأمن رسميا وفي ضوء كافة المحاولات للحل السلمي والتفاوض وفي ظل كل هذه التطورات وفي ظل تصريحات إثيوبيا خصوصا ما أعلنته بالأمس بناء على كل ذلك أن الوضع الطبيعي أنه لا بد لمجلس الأمن أن يعقد جلسة طارئة سريعة ليبحث الطلب المصري، والطلب المصري يتمثل في استكمال المفاوضات حتى الوصول لحل يرضي جميع الأطراف بالإضافة لإلزام إثيوبيا بوقف اتخاذ أي إجراءات أحادية تؤثر على التسوية وتنال منها وطلب احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بها وألا ينفرد أحد منهم.

واستكمل شهاب أن مجلس الأمن بيده الآن ولا بد أن يتصدى لإيجاد التسوية ودفع الأطراف لاستمرار الأطراف للتفاوض بناء على القوانين الدولية، مشددا على أن مصر موقفها من الناحية القانونية سليم بنسبة 100% ولكن المجتمع الدولي لا تحكمه قواعد القانون فقط ولكن هناك اعتبارات سياسية كثيرة يحدث فيها تداخل، والعدالة والمصالح المشتركة وقواعد حسن الجوار تدعو إثيوبيا لتغيير موقفها فورا وتستمر في التفاوض للوصول إلى تسوية عادلة.