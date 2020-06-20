موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء إيفرتون ضد ليفربول، والذي يقام غدًا الأحد الموافق 21 يونيو الحالي في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مباريات إياب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول

وتقام مباراة إيفرتون ضد ليفربول على ملعب "جوديسون بارك" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

ويمكن مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول، على قنوات beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 2، وbeIN Sports 4K بتعليق التونسي رؤوف خليف، كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر قناتي beIN Sports Connect، وbeIN Sports HD 11 EN.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعهم من الفوز بـ27 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة والهزيمة في مثلها، وذلك بفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي الذي فاز على أرسنال 3-0.

فيما يحتل فريق إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، جمعهم من الفوز بـ10 مباريات، والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 10.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون

وسيبدأ أنشيلوتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: لايتون باينز، ماسون هولجيت، مايكل كين، سيموس كولمان.

خط الوسط: جيلفي سيجوردسون، أندريه جوميش، توم ديفيز، سيديبيه.

خط الهجوم: ريتشارلسون، وكالفيرت ليوين.