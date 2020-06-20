انقلاب سيارة نقل محملة بالأسماك على دولي كفر الشيخ  

انقلبت سيارة على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، وكانت محملة بكميات كبيرة من الأسماك، ما أدى إلى إصابة قائد السيارة وتلف حمولتها.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم رفع حطام السيارة وإعادة تشغيل الطريق أمام حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من مأمور مركز البرلس، بانقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأسماك على الطريق الدولي الساحلي، وكانت في طريقها إلى بورصة الأسماك الرئيسية بالمحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوة تأمين الطريق الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وتم الإستعانة بونش لرفع حطام السيارة من الطريق، ورفع حمولتها من الأسماك، وإعادة تشغيل الطريق، بينما نُقل السائق إلى مستشفى البرلس، وتبين إصابته بإصابات خفيفة.