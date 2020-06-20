أديب عن "الخط الأحمر": يفصل تركيا عن المناطق النفطية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها اليوم بشأن الأزمة الليبية، والتي أعرب فيها عن استعداد مصر، للتدخل العسكري.

وقال خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، على قناة "oN"، عبر خاصية "سكايب": "بالنسبة للخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنه عند خطوط القتال خليج سرت هو 350 كيلو بحري ومدينة الجفرة، هي مدينة صغيرة".

وأضاف: "هذا الخط يقسم ما بين منطقة نقل البترول ومنطقة ما يسمى بالهلال النفطي ويفرق ما بين شرق وغرب ليبيا ومناطق نفوذ جيش حفتر وما استقرت عليه المعارك الأخيرة".

وتابع: "السراج قال بالأمس إنه مستعد للوصول بقواته إلى أقرب مدينة من الحدود المصرية، أي أنه سيدخل منطقة أمن قومي مصري، يمكن فيها الاستيلاء على قاعدة طيران فيها، والطيران الذي أرسل من تركيا يدخل في مجال تهديد وجودي للحدود المصرية".

وأردف: "وفي خليج سرت، يمكن التأثير على الخزان الغازي الموجود في شرق المتوسط التي توجد فيها مصر، وهناك 6 أخطار للتدخل التركي السافر، دعم حكومة غير شرعية، دعم ميليشيات تكفيرية كان لها تاريخ في الإساءة وتخريب وقتل مواطنين ومدنيين ثم جنود مصريين، نقل لمرتزقة قتلة ينتمون لداع والقاعدة، تهديد لمناطق الغاز المصرية من خلال اتفاقية غير شروعة، تهديد لـ1200 كيلو في الحدود المصرية، وفي نهاية الأمر هو جزء من تدويل حرب في دولة جارة ترتبط بها مصر منذ بدء التاريخ".