محافظ أسيوط: اختيار لجان امتحانات الثانوية تمت بعناية فائقة

أعرب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استعداد المحافظة التام لإجراء الامتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ بامتحان اللغة العربية خلال ساعات، مؤكدًا أنه تم عمل استعداد مبكر لامتحانات الثانوية العامة من خلال تضافر كافة الجهود والجولات الميدانية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن أكثر من 27 ألف طالب وطالبة الامتحانات سيؤدون الامتحانات في 93 لجنة.

وتابع محافظ اسيوط: "حتى المدارس التي ستعقد بها الامتحانات تم اختياراها بعناية، ووفق لاشتراطات صحية، واللجنة لن يكون بها أكثر من 14 طالب".