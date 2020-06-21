استشاري أمراض باطنة بموسكو: "أفيفافير" الروسي يعالج كورونا في 5 أيام

قال الدكتور أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة بموسكو، إنّ العقار الروسي "أفيفافير" الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، أُدرج ضمن البرتوكول العلاجي في روسيا منذ 11 يونيو الحالي، وسيتم إعلان نتائجه للمرضى الذين تلقوه خلال أسبوع من الآن.

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنّ هذا العلاج لا يُقلل الأعراض ولا يعمل بالأساس على الأعراض، فأعراض الفيروس لها برتوكولات علاج أخرى سواء ارتفاع درجة الحرارة أو الإسهال.

وأشار استشاري أمراض الباطنة بموسكو، إلى أنّ "أفيفافير" يعمل على منع تكاثر الفيروس داخل جسم المريض، ويجعله لا يهاجم خلايا أكثر، ولذلك يتم تقليل فترة إصابة المريض بالفيروس من 21 يوما أو 14 يوما إلى 5 أيام فقط، وفي صباح اليوم السادس منذ تناوله العلاج تُصبح نتائجه سلبية، وهو ما أكدته النتائج بنسبة 65%.

وأوضح أنّ هذا العلاج لا يُباع في الصيدليات الآن، ولكن متواجد في المستشفيات الكبرى الخاصة بعلاج مرضى كورونا، وهناك دفعات جديدة يتم توزيعها يوميا على المستشفيات الأصغر حجما، والتي ليس بها عددًا كبيرًا من المصابين، لضمان وصول الدواء لجميع المرضى مجانا.