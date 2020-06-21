تبدأ أسعارها من 100 جنيه.. 10 أفكار لهدايا عيد الأب

يرى البعض أّن الأب مهضوم حقه في تسليط الضوء على ما يقوم بتضحيات لأجل أسرته وأبنائه، ولا يستطيع أن ينكر أي شخص فضل الوالد، فهو الصدر الحنون والسند لأطفاله، ولديه حل لكل مشكلات الأسرة، ويحتفل العالم اليوم الأحد 21 يونيو بهذه الشخصية في مناسبة عيد الأب أو Father's Day.

تختلف هدايا عيد الأب من شخص لآخر حسب السن والميول، لذلك تستعرض "الوطن" بعض الأفكار لهدايا عيد الأب أو Father's Day وأسعارها لقضاء وقت لطيف وجميل في اليوم المميز لرب الأسرة، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيكة عيد الأب

إذا لم تكن تدرى أنّ اليوم هو المخصص للاحتفال بعيد الأب وترغب في هدية سريعة، يمكن شراء قالب حلوى وكتابة "عيد الأب" أو اسم والدك، ويمكن أن تكتفي بالكيكة، وقضاء وقت لطيف مع الوالد، وتبدأ أسعار قوالب الكيك من 150 جنيهًا، وترتفع حسب الحجم والخامات المستخدمة فيها.

أزرار أكمام القميص

إذا كان الوالد من محبي الأناقة فاختيار أزرار أكمام القميص ستكون هدية مناسبة، ويمكن طلب حفر أول أحرف من اسم الوالد عليها، وتبدأ أسعارها في الأسواق من 200 جنيه.

أدوت الحلاقة

الآباء عامة يفضلون الذقن الملساء، لذا فاختيار هدية مكونة من فرشاة وماكينة الحلاقة اليدوية قد تكون مناسبة تمامًا، ويبدأ سعر متوسطة الجودة منها من 100 جنيه.

ماكينات الحلاقة

أما إذا كان الأب صغير السن، ويفضل الذقن الخفيف أو السميكة، فماكينات الحلاقة الإلكترونية مناسبة، ويبدأ أسعار المنتجات الجيدة منها من 500 جنيه.

بجامة منزلية

إذا كان الوالد يقضي وقتًا طويلا في المنزل بسبب خروجه على المعاش، أو لغيره من الأسباب فاختيار ملابس منزلية عصرية سيكون شيء جيد، ويمكن اختيار بيجامة تناسب الأب ويبدأ سعرها من 300 جنيه.

محفظة للأموال

بعض الآباء قد لا يهتمون بتغيير محفظة الأموال، لذلك يمكن أن تفكر فيها كهدية لطيفة لوالدك، وتبدأ أسعارها من 100 جنيه.

حقيبة يد

يفضل الآباء تجميع أدواتهم الشخصية في مان واحد، مثل المفاتيح، فرشاة الشعر، العطور، ويمكن لهذا أن يوفر في حقيبة اليد، ويبدأ سعرها من 150 جنيهًا.

العطور

الهدية التي تناسب جميع المناسبات، ويمكن أن تبدأ أسعار العطور الرجال من 75 جنيهًا.

منتجات العناية الخاصة بالرجال

عكس ما يتوقع الكثيرين، فمنتجات العناية بالرجل تحظى باهتمام كبير وواسع من الرجال على مدار حياتهم، ويمكن تجهيز صندوق يحتوى على المنتجات التي يفضلها والدك.

قضاء الوقت مع الوالد

تشغلنا الحياة، فيكون التواصل مع والدينا عن طريق الهاتف، أو رسائل السوشيال ميديا، وفي يوم عيد الأب قد تكون الهدية هي قضاء وقت ممتع وطويل مع والدك، وتناول وجبة عائلية.