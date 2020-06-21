إخلاء محيط لجنة بشارع الهرم من أولياء أمور طلاب الثانوية

أخلت قوات الأمن محيط مدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد "أم الأبطال سابقا" الثانوية بنات بشارع الهرم بمحافظة الجيزة، من أولياء الأمور الذين تواجدوا بكثافة أمام المدرسة وفي الشوارع الجانبية.

يأتي ذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، والتي تنص على ضرورة التباعد الاجتماعي، للحد من تفشي فيروس كورونا بعد تجمهرهم لما يزيد على ساعة ونصف أمام بوابات اللجان.

ويؤدي 652 ألفا و289 طالبا وطالبة اليوم، امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 56 ألفا و591 لجنة فرعية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 – 2020.