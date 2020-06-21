مدبولي يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الثانوية

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، جولة تفقدية لعدد من اللجان التي تضم امتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اعتبارا من اليوم حتى 21 يوليو المقبل.

رافق الوزير خلال الجولة عددا من الوزراء والمسؤولين، وهي الجولة التي حرص رئيس الوزراء على مشاهدة والاطمئنان على تطبيق المعايير والإجراءات الاحترازية اللازمة للتأمين الطبي للطلاب.

يذكر أنّ الحكومة رصدت نصف مليار جنيه للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، وهي الإجراءات التي وصفها المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية سابقة له بأنّها "إجراءات غير مسبوقة".