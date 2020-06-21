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بعد قليل.. وزيرة التضامن تعلن نتائج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات

كتب:

نجلاء فتحي
11:33 ص | الأحد 21 يونيو 2020
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى

تعقد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة بالعجوزة لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2020.

كما ستكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات في مسلسلات رمضان 2020.

وسيشهد اللقاء عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعدد من الكتاب ومنتجي الأعمال الدرامية والفنانين وعلى رأسهم الفنانة يسرا.