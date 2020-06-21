التضامن: نسبة مشاهد التدخين في دراما رمضان 2020 بلغت 4%

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ لقائها الخاص بإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، بشأن تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، يأتي اتساقا مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار الدراما المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر، وتساهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب.

وأوضحت أنّه وفقا لدراسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بين طلبة المدارس الثانوي، تبيّن أنّ 72% من الطلبة يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من وسائل الإعلام لاسيما عبر الدراما التليفزيونية، ما يؤكد قيمتها وتأثيرها على أبنائنا.

وتابعت أنّ المرصد يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم الأدوات الفعالة لرصد وتحليل التناول الإعلامي لقضية المخدرات، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة التدخين بنيودلهي، وجرى رصد وتحليل (24) مسلسلا دراميا مصريا عرض في رمضان هذا العام، وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد التدخين هذا العام 4% من إجمالي المساحة الزمنية للدراما.

وأكدت أنّ المساحة الزمنية لمشاهد المخدرات والكحوليات بلغت 1,5%، ومتوسط مشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات السابقة كان 7,6%، بينما متوسط مشاهد المخدرات والكحوليات كان 2,3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية خلال الفترة من 2017 حتي 2019، ولم تتضمن مثل هذه المشاهد خلال شهر رمضان الماضي أي مشاهد لتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال، وكذلك خلت جميع المشاهد من أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ في خطوة جيدة حرص عليها صناع الدراما هذا العام.

وقالت الوزيرة إنّ الفن رسالة، وأنّ التغير الحقيقي لن يتحقق إلا بتغيير الكثير من الممارسات، موجهة الشكر لكتاب الدراما الداعمة لقضية مشكلة المخدرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، بشأن تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل البرنس، والكاتب أيمن سلامة كاتب مسلسل لما كنا صغيرين، والكاتب أحمد عادل كاتب مسلسل خيانة عهد، والفنانة يسرا، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي.