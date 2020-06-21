خارجية النواب: خطاب الرئيس في المنطقة الغربية تجسيد لقوة مصر الشاملة

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في المنطقة الغربية العسكرية هو تجسيد للقوة الشاملة المصرية سواء القوة السياسية أو الاقتصادية أو المقدرات القومية الهائلة التي تتمتع بها مصر.

وأضاف كريم درويش أن الرئيس السيسي دشن سياسة خارجية عززت الأمن القومي المصري بأبعاده كافة، خاصة الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فوضع سيادته محددات للسياسة الخارجية قوامها عدم التدخل في الشؤون الداخلية سواء في مصر أو في دول الجوار ذات الصلة بالأمن القومي المصري والعربي، كما أطلق عددا من المبادرات الشاملة للتسوية السياسية لأزمات المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية وآخرها إعلان القاهرة الذي يعد رؤية شاملة ومتكاملة لحل تلك الأزمة وأيضا فقد نسج السيد الرئيس علاقات سياسية بالقوى الدولية الفاعلة في تلك الأزمات من خلال مشاركات فاعلة للدبلوماسية الرئاسية في مجمل الفعاليات الدولية المتصلة بتلك الأزمات وترسيخ الثوابت المصرية في مقررات تلك الفعاليات ومنها مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

ولفت درويش إلى أن جيش مصر العظيم قادر على صون الأمن القومي المصري والعربي، وأنه كما أكد الرئيس على جاهزية كاملة للقيام بأعمال داخل وخارج مصر لصيانة أمننا القومي وعدم السماح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء التي حددها سيادة الرئيس أمس في سرت والجفرة وإلا فإنه يتمتع بالشرعية الدولية بالتدخل لإرساء الأمن القومي المصري.

وأكد رئيس خارجية النواب على أن الرئيس السيسي قد وجهة رسالة تحذير للقوى التي تتدخل في الشأن الليبي والتي تدعم الميلشيات المتطرفة وتهدد السلم والأمن الدوليين والأمن القومي المصري بأنها لن تستمر في مخططاتها تلك في إطار المحددات التي أرساها سيادته لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، وفي ظل توجه مصر لدعم وتسليح وتدريب القبائل الليبية وضرورة توقف العمليات القتالية عند الوضع الراهن وعدم تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري وإطلاق عملية سياسية تفضي لحل شامل للأزمة الليبية.

ودعا درويش الشعب الليبي وجميع قبائله ومكوناته بإعلاء المصلحة الوطنية الليبية ووطنيتهم المعهودة عنهم الراسخة تاريخيا في رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والتي تمثل استعمارا بشكل جديد ناضل الليبيون للتخلص منه والتي تؤجج الصراعات المسلحة الليبية وترنو للنيل من المقدرات والثروات الليبية وتعزيز التطرف والإرهاب.

وفي الأخير فقد أكد رئيس خارجية النواب على وقوف الشعب المصري العظيم والتفافه وتأييده لما يتخذه السيد الرئيس من إجراءات لصون الأمن القومي المصري وتحقيق السلم والأمن في المنطقة وسيذكر التاريخ أن مصر وقفت مع ليبيا وشعبها كما سيذكر العالم أن مصر قد حمت العالم من مأساة إنسانية مدمرة تطال العالم كله، فيما لو استمرت الأزمة الليبية وتفاقمت بفعل التدخلات الخارجية لتعزيز التطرف والإرهاب.