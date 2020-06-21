بوتين ينتقد تصريحات للرئيس الأوكراني في يناير الماضي: تؤثر على العلاقات

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول "الحرب الوطنية العظمى" (الحرب العالمية الثانية)، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال "بوتين" في تصريحات لبرنامج تلفزيوني روسي: "أعتقد أنه لا يوجد شيء جيد في هذه التصريحات، حيث عانت أوكرانيا نفسها وتضررت كثيرا خلال الحرب العالمية الثانية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنترفاكس" الروسية.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد السوفيتي يتحمل المسؤولية على قدم المساواة مع ألمانيا الفاشية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأدلى "زيلينسكي"، بهذه التصريحات خلال زيارته لبولندا في يناير الماضي.