برلمانى: كل الخيارات متاحة أمام مصر للتعامل مع سد النهضة

أكد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن كل الخيارات متاحة لمصر في التعامل مع سد النهضة الإثيوبي، وأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن مؤخرا وإبلاغه أن تعنت أثيوبيا سيؤدي إلى تهديد السلم والاستقرار في المنطقة، يؤكد بلا مواربة أن مصر لا تزال تصر حتى النهاية على النهج السلمي والدبلوماسي في إدارة موضوع سد النهضة. لكن هذا لا يعني أن مصر ستتنازل عن حقوقها أو تسمح لأي أحد أن يعبث بنهر النيل وهو مصدر الحياة لملايين المصريين.

وأضاف في بيان له اليوم، أن التحرك المصري الهادئ والحكيم في ملف سد النهضة، جاء رغم التعنت الإثيوبي ورغم بعض التصريحات "الموتورة" من جانب بعض المسؤولين الإثيوبيين وتعمدهم تسخين القضية والكلام عن حرب ومواجهات وأشياء من هذا القبيل لم تتحدث بها مصر مطلقًا. لافتا إلى أن ثوابت مصر في قضية سد النهضة واضحة تماما، وهي حق إثيوبيا في التنمية وتوليد الكهرباء والحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر رغم زيادة عدد السكان وزيادة احتياجاتهم.

وأشارالى أن الموقف برمته يمكن حله إذا تراجعت إثيوبيا عن عنادها، وتجاوبت مع مطالب دولتي المصب مصر والسودان.