تعقيم لجان الثانوية الأزهرية والتجهيز لامتحانات طلاب الأدبي غدا

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية في عملية تعقيم للجان الامتحانات، بعد انتهاء اليوم الأول لماراثون الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي مادة الفقه والتي بدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، ويؤدي طلاب القسم الأدبي وشعبة العلوم الإسلامية مادة الفقه غدا.

ويستمر ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حتى نهاية يوليو المقبل للقسم الأدبي، وبداية أغسطس للقسم العلمي.

وتمت مراعاة التباعد في أيام الامتحانات، بحيث يمتحن الطلاب مادة كل يومين، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكافة الطلاب لأداء الامتحانات بعيدا عن الضغط، وتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

ويبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.