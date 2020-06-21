الرئيس الجزائري يتوعد "بقايا الإرهاب" بعد مقتل عريف في الجيش

نشر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، تغريدة عبر تويتر، عزى فيها أسرة عريف متعاقد سقط في اشتباك مع مسلحين في ولاية عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة أمس.

وكتب "تبون": "فقدت الجزائر باستشهاد العريف مصطفى زنادة، شبلا من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن المفدى ضد الإرهاب الهمجي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "لن تذهب دماء مصطفى، ومن سبقوه، سدى، وسنقضي معا بحول الله على بقايا الإرهاب. تعازيّ الخالصة لأسرة الشهيد وللجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت أن العريف زنادة قتل باشتباك مع جماعة إرهابية مسلحة، مضيفة أن "كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قد اتخذت لتطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة المجرمين".