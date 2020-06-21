صور.. إصابة 11 مراقب ثانوي عام في حادث تصادم بسوهاج

أصيب 11 مراقبا بامتحانات الثانوية العامة بسوهاج، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بقرية الصوامعة غرب، وفقا لما أفادت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وقال علي رفاعي، رئيس مدينة طهطا، إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، لافتا الى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح وكدمات، مؤكدا استقرار حالة المصابين.

وكان تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم على الطريق الزراعي أمام وحدة إسعاف قرية الصوامعة غرب.

وانتقل إلى مكان الواقعة، سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، ونتج عن الوقعة إصابة 17 شخصا من مستقلي السيارتين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام، وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى سوهاج العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.