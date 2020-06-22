حسين زين يوجه الشكر لفريق عمل تغطية تفقد السيسي للمنطقة الغربية

وجَّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكل فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنطقة الغربية العسكرية بسيدي براني، حيث قامت فرق العمل ببذل جهود كبيرة بتجهيز معدات التغطية في أربع وعشرين ساعة من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثنى حسين زين على المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام من قطاعي الأخبار والهندسة من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين جميعهم على قدر المسؤولية، متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.

وأكد حسين زين على استمرارية دور الإعلام الوطنى فى إظهار صورة مدى الكفاءة العالية والقوة والتحديث فى جيش مصر العظيم وتغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة المواطنين المصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم وأمنهم القومي.