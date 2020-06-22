رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يكرم العامل إسلام صبحي لأمانته

كرم المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، العامل إسلام صبحي محمود والذي يعمل بشركة النظافة بمبنى الركاب رقم 2 لأمانته، حيث عثر على مبلغ مالي وقام على الفور بتسليمه إلى الجهات المختصة وتم تسليم المبلغ إلى الراكب.

وتوجه المحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة الشركة بالشكر لهذا العامل الأمين وقدم إليه شهادة تقدير ومكافأة مالية، متمنيا له دوام التوفيق والتقدم، وذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لتحفيز ومكافأة المتميزين في العمل.