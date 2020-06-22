محافظ الشرقية: لم نرصد مشكلات في امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة بالأمس كان يسير بشكل جيد، والقلق الموجود لدى أولياء الأمور يكون أكثر من الطالب نفسه، لافتاً إلى أن هناك 162 لجنة في محافظة ولا توجد أي تجمعات تذكر اليوم أمام اللجان وكان هناك بعض الأهالي يقفون ولكن لم يكونوا يمثلون مشكلة.

وأكد غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أننا لم نجد مشاكل في معظم اللجان، بالإضافة لمتابعة غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود شكاوى أو أي شيء يحدث وقمنا بالمرور عليهم، ولدينا حوالي 43 ألفا و227 طالبا أدوا الامتحان بشكل جيد وكانت الأمور مستقرة ولم يشكُ أحد من صعوبة الامتحان وكان في مستوى الطالب.

وأضاف أنه كان يوجد لدينا حالتان من الطلاب وصلت درجة حرارتهما إلى 38 درجة وحالتين أخريين كان لديهم بعض الأعراض فتم اتخاذ إجراء معهم والكشف عليهم من قبل الأطباء الذين وزعتهن وزارة الصحة على اللجان.