محلل سياسي: تركيا ستدفع ثمن انتهازيتها غاليا بسبب تدخلها في شؤون العرب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، إن تركيا ستدفع ثمن انتهازيتها غاليًا بسبب اتساعها في العديد من الدول العربية، موضحًا أن تركيا تعمدت التصعيد في ليبيا في نفس توقيت انشغال مصر بموقف إثيوبيا من أزمة سد النهضة وهدم المفاوضات بإصرار الأخيرة على ملء الخزان قبل الاتفاق النهائي، موضحًا أن أمن ليبيا من أمن مصر، والأمن القومي المصري من أهم عناصر بناء مصر الحديثة، وبات يهدده طرفان رئيسان الآن وهما الإرهاب وإثيوبيا.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن إعلان القاهرة الذي طرحته مصر من قصر الاتحادية في حضور المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي سيظل الهدف الذي تسعى لتحقيق أهدافه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تصعيد تركيا في ليبيا ليس مجرد صدفة بل مُخططة.

وأوضح المحلل السياسي، أن التدخل المصري يدعم عدم سقوط جبهة الجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب الصامد أمام تهديدات الميليشيات التي تدعمها تركيا، كما أن المشهد السياسي الليبي في غاية الخطورة، فنحن أمام عملية جراحية دقيقة جدا تجري بالنسبة لمصر، فالأحداث المتلاحقة في المنطقة سريعة تجعلنا نّجري وراء التفاصيل.

وأشار إلى أن القيادة المصرية تعرف وتحسب بدقة وتقوم بعملية استراتيجية أقرب للعمليات الجراحية التي تتم في المخ، وبالتالي فالدولة تحتاج لدعم أكبر من الإعلام فيما يحض الأزمة الليبية.

وعن أزمة سد النهضة الإثيوبي، أكد المحلل السياسي، أن موقف إثيوبيا نوع من "التجبر" على طبيعة العلاقات الدولية، وحملتها تستهدف الترويج لأهدافها غير المستحقة، فهناك قواعد دولية تنظم توزيع مياه النيل بين دول حوض النيل، كما أن حدود إثيوبيا قامت على تقسيمات استعمارية.