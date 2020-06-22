رمى نفسه من البلكونة.. شاب بسوهاج ينتحر لرفض أسرة خطيبته إتمام زواجهما

انتحر شاب بإلقاء نفسه من بلكونة الطابق الخامس بمزل خطيبته بقرية القنابرة دائرة قسم أول سوهاج، أثناء وقوفه في البلكونة مع خطيبته بعد علمه برفض أسرتها إتمام زواجهما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمود.ج" 18 عاما، عامل، ويقيم بناحية الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج "جثة هامدة" ادعاء سقوط من علو.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والده "جمال.ع.م، 57 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بمنزل خطيبته "شيماء.م.م" 15 عاما، طالبة، وتقيم بناحية القنابرة دائرة المركز، ألقى نفسه من شرفة الطابق الخامس، ما أدى لوفاته بسبب رفض أهلها إتمام زواجهما ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بسؤال الأخيرة ووالدها "محمد.م.ا" 45 عاما، عامل، ووالدتها "عبير.ر.ا" 40 عاما، ربة منزل، أكدوا صحة الواقعة، وأن المجني عليه انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الخامس عندما علم برفض إتمام الزواج، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.