لأول مرة.. التنمية المحلية تجرى دراسة مؤسسية لقياس آثار حركة المحليات

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة ولأول مرة بعمل دراسة مؤسسية لقياس كافة الآثار الخاصة بحركة القيادات الأخيرة وذلك في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل المحلي بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى أداء قيادات الإدارة المحلية، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تحقيق الاستفادة القصوى من حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية الأخيرة والتي تضمنت تنقلات لحوالي 161 قيادة بجميع المحافظات وشملت سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء.

وقال شعراوي في تصريحات له أن الوزارة تعكف على هذه الدراسة والتي يعتمد فيها على آراء المحافظين والقيادات المحلية والمواطنين وخبراء الإدارة المحلية والمهتمين بالشأن المحلى بجميع المحافظات بخلاف قطاعات الوزارة المختلفة وعدد من الأجهزة المعنية.

وأضاف أن الوزارة تلقت عدد من التظلمات لقيادات الإدارة المحلية الذين شملتهم الحركة الأخيرة وتعكف على دراستها أيضا، مضيفا أن الوزارة تلقت أيضا طلبات بعض المحافظين لعمل بعض التغيرات داخل المحافظات لضبط الفجوات التنموية والإدارية.

وأكد شعراوي أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج هذه الدراسة والتظلمات خلال الساعات القليلة المقبلة والتي ستكون ما بين 15 إلى 20 قيادة على مستوى المحافظات.

وفى السياق ذاته تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي الطلبات من الراغبين في شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية (jobs.gov.eg).

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تلقت حتى الآن 719 طلب للراغبين في التقدم للمسابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت (www.mld.gov.eg).

وأكد شعراوي، حرص الوزارة المستمر علي الدفع بدماء جديدة في المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها لتكون قادرة علي التفاني في العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول علي رضا المواطنين عن المحليات.

وأضاف الوزير، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.