وزير الأمن البريطاني: هجوم ريدينج عمل مروع وصادم

قال وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير، اليوم، إن الهجوم الذي أوقع ثلاثة قتلى في بلدة ريدينج كان عملا مروعا وصادما لكنه رفض التعليق على تقارير أفادت بأن المهاجم المشتبه به كان معروفا للمخابرات البريطانية.

وقالت الشرطة، أمس، إن عملية الطعن التي شهدتها البلدة الواقعة في جنوب إنجلترا كانت عملا إرهابيا ووصفت الهجوم الذي استهدف مجموعات تستمتع بشمس المغيب في متنزه بأنه من الفظائع، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال بروكنشاير "عمل مروع وصادم ذلك الذي شهدناه في ريدينج".

وقال مصدر أمني غربي لـ "رويترز"، مشترطا ألا ينشر اسمه، إن المقبوض عليه ليبي اسمه خيري سعد الله.

وقال المصدر الأمني إن المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي5) رصدت سعد الله العام الماضي بعد معلومات عن تطلعاته للسفر سعيا وراء أعمال متطرفة رغم أن خططه لم تكتمل.

وقال بروكنشاير لدى سؤاله عن تلك التقارير إن الحكومة لا تعلق على شؤون المخابرات.

ولم يتم الكشف إلى الآن عن أسماء أي من الضحايا سوى جيمس فيرلونج (36 عاما) وكان يعمل مدرسا.

وقال والداه في بيان "كان جيمس رجلا رائعا، كان جميلا وذكيا وأمينا ومرحا... لن ننساه ما حيينا وسيعيش في قلوبنا إلى الأبد".