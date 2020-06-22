ترامب: الديمقراطيون يسعون لتدمير الشرطة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الديمقراطيين يسعون هذا الأسبوع لتمرير مشروع قانون يدمر الشرطة.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها على منصة "تويتر"، إن أعضاء الكونجرس الجمهوريين سيقاتلون لإفشال مشروع الديمقراطيين وفقا لما نقله موقع "العربية".

كما أضاف: "يجب أن نحمي ونعتز بشرطتنا فهي تحافظ على سلامتنا".

ويعمل الديمقراطيون في مجلس النواب على مشروع قانون يحظر الخنق واقتحام المنازل بالقوة في قضايا المخدرات الفيدرالية، ويطالب أيضاً بخفض الحصانة الممنوحة لرجال الشرطة، وتسهيل متابعة الإجراءات الجنائية والمدنية ضد الشرطة، وإنشاء قاعدة بيانات لسوء السلوك، ووضع كاميرات الجسم لكافة الضباط، بما فيها القوات الحكومية والمحلية، وتسهيل إجراء تحقيقات مستقلة داخل أقسام الشرطة المحلية، وجعل القتل غير المشروع جريمة كراهية اتحادية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة القضائية بمجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، وأن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.