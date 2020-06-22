الرئيس الأوكراني يهدد إيران: سنلجأ للمحاكم الدولية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بقضية الطائرة التي أسقطت في طهران أوائل العام الجاري.

ولفت زيلينسكي، في تصريحات صحفية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إلى أن هناك قرارا اتخذ عقب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قضى بتوحيد الجهود للضغط على إيران كي تعيد صندوقي الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقال الرئيس الأوكراني: "إن إيران يجب أن تعتذر رسميا، ويجب أن يدفعوا تعويضات كافية وأن يفعلوا ما وعدوا به، وإلا فلن يكون أمامنا خيار آخر، وهم يعرفون موقفنا، باستثناء اللجوء إلى المحاكم الدولية".

كانت إيران وافقت، في مارس الماضي، على تسليم كييف التسجيلات الذاتية للطائرة الأوكرانية التي سقطت بالقرب من طهران، ونقلها لاحقا إلى فرنسا، إلا أنها حتى الآن لم تفعل.

وتحطمت طائرة البوينج الأوكرانية "737 " في رحلة متجهة من طهران إلى كييف يوم 8 يناير، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا وطاقمها المكون من 9 أفراد.

ونفت إيران في البداية تورطها في الكارثة، إلى أنها اعترفت في 11 يناير بالذنب.