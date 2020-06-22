نائب البرلمان البحريني: مواقف مصر تصب دائما في الحفاظ على أمن المنطقة

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، علي زايد، على أهمية خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي حمل مضامين ورسائل هامة تؤكد على احتفاظ مصر على حق الدفاع واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لحماية الأمن والمصالح المصرية ضد الميليشات الإرهابية والمرتزقة التي تعبث في الأراضي الليبية الفساد بقتلها الأبرياء واحتلال الأراضي ونهب ثروات الوطن وزعزعة استقرار الشعب الليبي الشقيق.

وقال في بيان له، إن ليبيا تحتاج إلى كامل الدعم من الدول العربية كافة، وذلك للحفاظ على أمن الوطن العربي من بؤر الإرهاب وأعمال الفوضى والتفجير والتنكيل والتي لا يجب أن تمتد إلى جمهورية مصر العربية التي تملك كامل الحق في الحفاظ على مصالحها.

وأضاف النائب علي زايد، أن مصر ساندت تاريخاً وحاضراً مع أمن البحرين، ومواقفها مشهودة وبعث على الاعتزاز لأنها تصب في تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن العلاقات البحرينية المصرية متينة وآخذه بمزيدة من التعاون في مختلف المجالات.