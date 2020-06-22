محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا لمناقشة تذليل العقبات لتشغيل مشروعات الصرف الصحي بمراكز صدفا والغنايم وأبنوب والفتح، ووضع خطة زمنية لنهو تلك المشروعات بالتنسيق بين الجهات المعنية، تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة وتذليل العقبات وتنفيذ مشروعات جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء الاجتماع بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ورؤساء القطاعات بالشركة والهيئة ورؤساء مراكز صدفا والغنايم وأبنوب والفتح ومسئولي البيئة والصحة.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع صرف صحى صدفا – الغنايم، والذى بلغت تبلغ تكلفته الإجمالية 305 ملايين جنيه و3.7 مليون يورو قرض أسباني، والذى تم تسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتشغيل المشروع وصيانته والإشراف عليه وفقًا لمحاضر التسليم والذى يتم تشغيله تجريبيًا من خلال 3 محطات رفع (2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم).

ويعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتي صدفا والغنايم على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة القادمة، حيث بلغت عدد الوصلات المنزلية التى تم تركيبها حتى الآن 2600 وصلة من إجمالى عدد 5354 وصلة منزلية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والتى تم إنشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة 3 مراكز "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة " وقراها بتكلفة اجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض إسباني بتكلفة 9,3 مليون يورو، ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم، و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم، وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة لنهو المشروعين وتذليل كافة العقبات لافتا إلى جولاته المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة أعمال التنفيذ وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة وتلافي الملاحظات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية تنفيذًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة ونهوها في مواعيدها المحددة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.