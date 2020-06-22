الزراعة توافق على استكمال كوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي

وافق المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على نزع ملكية مساحة واحد فدان و19 قيراط و2 سهم، لاستكمال إنشاء كوبري كفر الدوار، بجوار معمل القزاز على الطريق الزراعي.

يأتي ذلك استجابة لطلب محافظة البحيرة، لاستكمال إنشاء الكوبرى، وطبقا للمسار المحدد للطريق بمعرفة الجهات المختصة، وعلى کشوف نزع الملكية المحددة، وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة بمعرفة محافظة البحيرة، مع موافقة الجهة صاحبة الولاية حفاظًا على المال العام، وتعويض المضارين التعويض المناسب قانونًا.

وتنشيء الهيئة العامة للطرق والكباري، كوبري معمل القزاز، على الطريق الزراعي السريع، بطول كيلو و200 متر وعرض 24 متر، وبه عدد 2 حارة سطحية لكل اتجاه وتبلغ تكلفته 128 مليون جنيه.