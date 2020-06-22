الصندوق السيادي يعلن محاور استغلال مجمع التحرير بالتعاون مع المستثمرين

كشف عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أن الصندوق يقوم حاليا بدراسة استغلال مجمع التحرير على ثلاثة محاور، تشمل دراسة مشاركة شركات في الإدارة لبدء الاستثمار في المجمع، بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين فى القطاع العقارى والسياحي، إضافة إلى مناقشات مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع.

وأوضح "الإبياري"، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أنه فور الوصول إلى اتفاق شبه نهائي حول أنسب الدراسات المطروحة لاستغلال مجمع التحرير سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه الصندوق السيادي لدراسة آليات استغلال مجمع التحرير، من جانب بعض المستثمرين، ومناقشتهم في العروض المقدمة منهم؛ تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى.

وأكد عبدالله الإبيارى، أن الصندوق لايزاحم القطاع الخاص أو الحكومي فى مشروعاته، مشيرا إلى أن السوق المصري سوق واسع توجد به فرص استثمارية، والصندوق يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتحقق العائد، فإذا لم يتوافر فى المشروع تحقيق القيمة المضافة يتم توجيه جهود الصندوق إلى شراكات أخرى.

وعن دور الصندوق الفترة المقبلة في تطوير قطاع السياحة، أوضح "الإبياري"، أن الصندوق قام مطلع الشهر الجاري بتوقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى للآثار لتحقيق الشراكة مع وزارة السياحة والآثار لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

وأشار إلى أن تطوير المشاريع السياحية الفترة المقبلة قد يكون عقاريا بجانب السياحي، منوها إلى أن الصندوق يرتبط بعلاقات قوية مع الصناديق العربية والأجنبية، وأنه يدرس حاليا إقامة عدد من المشروعات معهم.