"نقل النواب": الإخوان الإرهابية تحاول إفشال المنظومة التعليمية

أكد محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكد فيها أنّ السوشيال ميديا في منتهى الخطورة، ومن يتحدث عن مشكلات في امتحانات الثانوية العامة لا نعرف من هو، فمن يكتب على السوشيال ميديا هم أناس إما مضللون أو عاديون أو لهم أهداف.

وقال زين الدين، في بيان عنه اليوم، إنّ ما تفعله مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات كبيرة حتى في الوقت الراهن مع المواجهة الشاملة من الدولة ضد فيروس كورونا، يجب أن يقابل بتأييد كبير من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، وهو كذلك بالفعل، إلا أنّ المتآمرين والخونة من قوى الشر والظلام والإرهاب الذين لا هم لهم سوى التشكيك وبث الإحباط واليأس في قلوب المصريين، خاصة داخل قلوب وعقول طلاب الثانوية العامة، يواصلون حملاتهم المشبوهة والمسعورة عبر منصات السوشيال ميديا ضد الدولة المصرية لتشويه امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أنّ محاولات جماعة الإخوان الارهابية والتنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم الجماعة المارقة، لإحباط الدكتور طارق شوقي، حتى يتراجع عن المشروع القومي لإصلاح منظومة التعليم في مصر باءت بالفشل.

وأكد أنّ جماعة الإخوان الإرهابية لن تصمت وستواصل حربها الشرسة ضد الدكتور طارق شوقي، وعلينا جميعا أن نكشف مؤمرات الجماعة الفاشية.

ووجّه زين الدين، حديثه للدكتور طارق شوقي، قائلا: "يا معالي الوزير سر على بركة الله، ويكفيك شرفا أنّ جميع أبناءك التلاميذ فس مختلف المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعي، أصبحوا ولأول مرة في تاريخ العملية التعليمية بمصر، يتقدمون الصفوف في للدفاع عن سياساتك وبرامجك الإصلاحية في التعليم وذلك بعد أن كان وزير التربية والتعليم هو العدو الأول لهؤلاء التلاميذ".

وتابع: "يكفيك شرفا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتراجع أبدا عن دعم سياساتك الإصلاحية، وكان يدافع دائما عنك لأن الرئيس السيسي بذكائه الحاد يعلم تماما من هم وراء محاولات إفشال المشروع القومي المصري الكبير لإصلاح منظومة التعليم".