في ذكرى رحيل صلاح أبوسيف.. أخرج 11 عملا ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري

تمر اليوم، الذكرى الـ 24 على رحيل رائد الواقعية المخرج صلاح أبوسيف، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 22 يونيه من عام 1996، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا.

قدم المخرج صلاح أبوسيف، مايقرب من 50 عملا فنيا، منها "لا وقت للحب، رسالة من امرأة مجهولة، المواطن مصري، شئ من العذاب، القضية 68، لا تطفئ الشمس، لوعة الحب، هذا هو الحب، الأسطى حسن، الوسادة الخالية، لا أنام".

وتم اختيار 11 فيلمًا من إخراج صلاح أبو سيف، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، ترصدها "الوطن" في السطور التالية:

لك يوم يا ظالم

عام 1951، قدم صلاح أبوسيف، فيلم لك يوم يا ظالم، بطولة فاتن حمامة، محسن سرحان، محمود المليجى، فردوس محمد، عبدالوارث عسر، وتدور أحداثه حول محاولة رجل التخلص من صديقه من أجل الاستيلاء على زوجته.

ريا وسكينة

قدم المخرج صلاح أبو سيف عام 1952، فيلم ريا وسكينة، مع أنور وجدي، وسميرة أحمد، نجمة إبراهيم، فريد شوقى، شكري سرحان، رياض القصبجي، ويتناول جرائم الشقيقتين ريا وسكينة للتخلص من النساء، وينجح أحد الضباط في الإيقاع بهن.

الوحش

عام 1954، قدم المخرج صلاح أبوسيف، فيلم الوحش، بطولة أنور وجدي، سامية جمال، محمود المليجي، سميحة أيوب، وتدور أحداثه حول مجرم مشهور باسم "الوحش"، يرتكب العديد من الجرائم والسرقات.

شباب امرأة

قدم المخرج صلاح أبوسيف، فيلم شباب امرأة عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية، سراج منير، عبدالوارث عسر، فردوس محمد، وتدور أحداثه حول امرأة في منتصف العمر "شفاعات" وتقع في غرام تلميذ يسكن لديها جاء من الأرياف إلى القاهرة للدراسة.

الفتوة

قدم صلاح أبوسيف، فيلم الفتوة عام 1957، بطولة فريد شوقي، زكي رستم، تحية كاريوكا، وتدور أحداثه حول عالم السوق والمعلمين.

أنا حرة

بقصة الكاتب إحسان عبدالقدوس، قدم المخرج صلاح أبوسيف، فيلم أنا حرة عام 1959، بطولة لبنى عبدالعزيز، شكري سرحان، حسن يوسف، حسين رياض، زوزو نبيل، محمد عبدالقدوس، وتدور أحداثه حول فتاة تبحث عن حريتها وطريقتها في عيش الحياة، ولكن تسكن مع عمتها التي تحاوطها بالعادات والتقاليد.

بين السماء والأرض

عام 1960، قدم المخرج صلاح أبو سيف، فيلم بين السماء والأرض، بطولة هند رستم، عبدالسلام النابلسي، محمود المليجي، عبدالمنعم إبراهيم، سعيد أبو بكر، عبدالمنعم مدبولي، وتدور أحداثه داخل أحد المصاعد الكهربائية "أسانسير"، ويتم التعرض لمشاكلهم ومايؤرقهم.

بداية ونهاية

من قصة الكاتب نجيب محفوظ، قدم المخرج صلاح أبوسيف، فيلم بداية ونهاية عام 1960، بطولة عمر الشريف، فريد شوقي، سناء جميل، أمينة رزق، وتدور أحداثه حول أسرة فقيرة تتكون من الأم و4 أشقاء، وتواجههم عدد من المشكلات، تنتهي بانتحار الشقيقة "نفيسة" رميًا في النيل.

القاهرة 30

قدم المخرج صلاح أبوسيف، عام 1966 فيلم القاهرة 30، عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتدور أحداثه قبل اندلاع ثورة 1952، بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد، توفيق الدقن، نعيمة الصغير.

الزوجة الثانية

مع السندريلا سعاد حسني، قدم المخرج صلاح أبوسيف، فيلم الزوجة التانية عام 1967، بطولة شكري سرحان، صلاح منصور، سناء جميل، حسن البارودي، عبدالمنعم إبراهيم، وتدور أحداثه حول العمدة عتمان، الذي يطمع في فاطمة زوجة أبوالعلا، ويقوم بتطليقها للزواج بها.

السقا مات

قدم صلاح أبوسيف، عام 1977، عن قصة للأديب يوسف السباعي، فيلم السقا مات، بطولة فريد شوقى، شويكار، عزت العلايلى، تحية كاريوكا.