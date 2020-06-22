بعد 29 عاما من العمل.. داليا إبراهيم تعتزل الفن

أعلنت الفنانة داليا إبراهيم، اعتزالها الفن والتفرغ لحياتها الشخصية والأسرية بعد تقديم عشرات الأعمال الدرامية خلال 29 عامًا هي عمرها الفني.

وكتبت "داليا" عبر صفحتها على "فسبوك"، قائلة "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل 7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة، عدد من الدوبلاج.. شكرًا".

ومن أهم أدوار "داليا" في الدراما المصرية، مشاركتها في فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبدالجليل، ومسلسل هيما مع الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد رزق.

داليا إبراهيم، ممثلة مصرية من مواليد عام 1974 في مدينة القاهرة، بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، والتي عرضت عام 1991م، وقدمت معه بعد ذلك مسليل "عائلة ونيس" عام 1995م، ثم مسرحية "ماما أمريكا" عام 1998م، ثم توالت أعمالها.