"قصت شعرها": لوك جديد لـ ياسمين رئيس.. وسوسن بدر تعلق: حلوة أوي

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها اليوم، بأحدث قصات شعرها "القصير"، لمشاركة جمهورها والمتابعين لها عبر موقع استجرام.

وتفاعلت معها الفنانة سوسن بدر، التي أبدت إعجابها باللوك الجديد لـ"ياسمين"، حيث علقت قائلة: "الله حلوة أوي".

فيما تنوعت أراء المتابعين لياسمين رئيس، عبر "إنستجرام"، مابين مؤيد لتسريحة شعرها الجديد، وما بين الرافض للوك الجديد.

وكان آخر عمل قدمته ياسمين رئيس في السينما، فيلم لص بغداد، أمام محمد إمام، أمينة خليل، أحمد العوضي، فتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.